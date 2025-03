Bei „Dancing Stars“: Fransen helfen immer!

Wer Musicals liebt, kam voll auf seine Kosten. Ich gehöre auch dazu, obwohl ich nicht alles kannte. Umso mehr Fransen ein Kleid hat, umso mehr Show wird geboten – es sieht toll aus. Wenn’s nach mir ginge, würde ich allen „Dancing Stars“ so viele Fransen wie möglich anziehen, am besten noch in Knallfarbe. Für Heilwig war es der letzte Tanz – mit ihren über 70 Jahren eine Superleistung, ich bin ihr Fan.