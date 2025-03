Mit gestohlenem Pkw nach Unfall geflüchtet

Die Polizei hatte den Richtigen erwischt, doch wie nach und nach klar wurde, war das nicht das einzige, was der Mann am Kerbholz hatte: Der Pkw wurde am Vortag nämlich als gestohlen gemeldet. Außerdem befand sich im Auto Diebesgut, welches aus Diebstählen vom 27. März in Süddeutschland und Tirol stammte. Darunter ein hoher Bargeldbetrag in ausländischer Währung sowie ein Führerschein und mehrere Bankomatkarten.