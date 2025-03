Kühlcontainer löste Buschenschank-Brand aus

Kurz vor halb zwei in der Nacht wurden die Einsatzkräfte im Bezirk Leibnitz in der Nacht von Freitag auf Samstag alarmiert. „Vorerst zu einem Zimmerbrand“, wie Hauptbrandinspektor Karl-Alexander Wratschko der „Krone“ schildert. Bei Eintreffen der ersten Fahrzeuge stand bereits der gesamte Buschenschank inklusive des Wirtschaftsgebäudes in Flammen. Der Dachstuhl war zu diesem Zeitpunkt beinahe zur Gänze abgebrannt. „Wir haben sofort Kollegen nachalarmiert. Das Gebäude befindet sich in exponierter Lage, die Wasserversorgung war schwierig“, so Wratschko. Ein Pendelverkehr zu einer 5 Kilometer entfernten Wasserquelle musste eingerichtet werden.