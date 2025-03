„Das fühlt sich an wie eine versäumte Chance“

Salzburg eliminierte Bozen

Doch in Drittel 2 fielen die Gäste zurück, produzierten Scheibenverluste, schluckte Strafen und wieder durch die vierte KAC-Linie in Person von Hochegger ein Tor – nur noch 3:2 (29.). Kristler gewann dann zwar den Faustkampf gegen Petersen, aber während bei Linz Ograjensek vergab, kassierte man in doppelter Unterzahl den Tiefschlag – 3:3 (33.). Dann brach eine Scheibe zwischen Linzer Strafbank und Zuschauerbereich, es folgte eine lange Pause – und dann ein völlig ausgeglichenes Schlussdrittel. In diesem killten die Stahlstädter zuerst Strafen, folgte dann das bittere Ende. Der KAC hat nun morgen in Linz Matchpuck auf den Einzug ins Finale, in dem Salzburg wartet. Die Eisbullen besiegten Bozen daheim mit 4:2 und gewannen die Halbfinalserie mit 4:1.