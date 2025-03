Reform! Steirer künftig „nur“ mehr gegen Kärntner

Neben der weiterhin so bestehenden Regionalliga Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland) matchen sich künftig Klubs aus Steiermark und Kärnten, Tirol und Vorarlberg sowie Salzburg und Oberösterreich untereinander in jeweiligen Ligen. Das genaue Format sei frei wählbar. Eine Variante, die zuletzt etwa diskutiert wurde: Mittels Play-offs könnte der Meister (gegen das andere Bundesland) ermittelt werden – sowie der Absteiger in Play-offs gegen die jeweiligen Landesligisten. Folge der Reform: Nur zwei Regionalligisten sollen pro Saison in die Zweite Liga aufsteigen – in dieser gibt es künftig damit auch nur mehr zwei Absteiger.