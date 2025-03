Nach Skandal im Prozess: Zehn Jahre Haft für Täter

Die Anwesenden im Gerichtssaal trauten ihren Ohren nicht, als der Verteidiger des Angeklagten über das Opfer sagte: „Sie ist in Wirklichkeit ein wildes Tier. Sie war sexuell sehr begierig und unersättlich.“ Ein Fehlgriff, wie er in Prozessen glücklicherweise die absolute Ausnahme ist. Die skandalösen Aussagen stimmten auch Opfervertreter Philipp Wolm fassungslos. Denn die Frau, über die der Täteranwalt sprach, musste Schreckliches durchleiden: „Ich habe selten einen so grausigen Akt gelesen“, sagt er.