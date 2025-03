Primeln und Riebel als Wahlzuckerl in Feldkirch

Wahlkämpfen ist eine Disziplin, welche die Mitglieder der Volkspartei recht gut beherrschen. Zu Hochform laufen Wallner & Co. immer dann auf, wenn – wie zuletzt bei der Landtagswahl – eine krachende Niederlage droht. Ordentlich aufmunitioniert hatten die Schwarzen am vergangenen Samstag in Feldkirch. Die Montfortstadt wurde mit Riebel und Landeshauptmann gegen die „blaue Gefahr“ in Gestalt von Andrea Kerbleder verteidigt.