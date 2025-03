Damen und Gastro-Team holten Gast zurück ins Leben

Dramatischer Notfall in einem beliebten Ausflugsgasthaus bei Leonding in Oberösterreich. Ein 86-Jähriger bekam beim Kauen eines Schinkenbrotes versehentlich Essen in die Luftröhre und kippte leblos um – sein Herz hörte auf zu schlagen. Zwei weibliche Gäste, der Wirt und ein Kellner reagierten bravourös und reanimierten den Senior erfolgreich.