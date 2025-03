Ein Weltstar, fabelhaft begleitet

Außergewöhnliche Künstler in Dornbirn

So kam auch das Publikum am Donnerstag im Dornbirner Kulturhaus in den Genuss eines besonderen Programms mit außergewöhnlichen Künstlern, das es schließlich mit rhythmischem Klatschen und Standing Ovations feierte. Claudio Monteverdi stand im Mittelpunkt der Darbietung, der bekanntlich einen Wendepunkt in der Musikgeschichte markiert. Nach der immer komplexer werdenden Vielstimmigkeit der späten Renaissance rückte er nämlich wieder die einzelne Stimme in den Mittelpunkt, zum Ausdruck der Gefühle des Individuums und der besseren Textdeutlichkeit. Damit entstand auch die Form der Oper, die bis heute nichts von ihrer Faszination eingebüßt hat, denn sie erzählt wie kaum eine andere Kunstform von den Emotionen der Menschen.