Priscilla Presley in Wien ++ Liebes-Chaos bei VIPs

2024 begleitete Priscilla Presley Richard Lugner zum Opernball, nun ist sie zurück in Wien – und sprach mit uns über den Baumeister und worauf es im Leben wirklich ankommt. Auch Hollywood-Stars sorgen natürlich wieder für Schlagzeilen, und in Österreich setzten Promis ein Zeichen für den guten Zweck. All das und mehr gibt es in der aktuellen Ausgabe von Adabei Prime.