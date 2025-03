Wasserverbrauch steigt: Gibt es genug kühles Nass?

Wasser-Export nach Wien

320 Millionen Kubikmeter des kühlen Nasses fließen derzeit jährlich über 21.000 Kilometer Leitungen in die heimischen Haushalte. Davon gehen 40 Prozent an die Haushalte und Gewerbebetriebe, 25 Prozent verbraucht die Industrie und 15 Prozent benötigt die Landwirtschaft. „Und rund ein Fünftel unseres Trinkwassers exportieren wir nach Wien“, betont Pernkopf. Bis 2050 soll der jährliche Bedarf im weiten Land übrigens auf rund 400 Millionen Kubikmeter steigen, zeigen Studien. Doch müssen wir uns deshalb Sorgen um unsere Wasservorräte machen? Die Experten beruhigen: Das Wasserdargebot in NÖ – also jene Wassermenge, die potenziell genutzt werden kann – wird auf 880 Millionen Kubikmeter geschätzt.