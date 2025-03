Gruselig: Babysitterin findet dort echten Mann

Mann hatte früher in dem Haus gewohnt

Der Mann flüchtete, bevor die von der Babysitterin alarmierte Polizei in dem Haus eintraf. Am Tag darauf wurde der Verdächtige dann aber in der Nähe der Adresse festgenommen. Der Mann hatte früher in dem Haus gewohnt, doch wurde ihm später aufgrund von Gewaltvorwürfen per einstweiliger Verfügung das Betreten des Hauses verboten.