So sollen Gründer erfolgreiche Unternehmer werden

Dazu will die Wirtschaftskammer samt zahlreicher engagierter Partner am „Tag der Gründer“ – der größten Informationsveranstaltung für künftige Unternehmer in Kärnten – ermutigen. Und das Angebot fand Anklang: „Wir haben einen Anmelderekord – über 300 Interessierte informierten sich in Workshops oder bei den Info-Ständen über alles rund ums Gründen. Es ist wirklich die perfekte Möglichkeit, sich auf die Selbstständigkeit vorzubereiten“, ist sich Lucija Wakounig, Leiterin des Gründerservice der WK Kärnten, sicher.