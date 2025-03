Anastacia fühlte sich von Ärzten im Stich gelassen

Im „Turning Points“-Podcast äußerte die 56-Jährige ihre Frustration: „Ich fühlte mich von der Medizin verraten. Ärzte fragen, gibt es Brustkrebs in der Familie? Ich sage nein – und damit ist das Thema für sie erledigt.“ Dabei sind laut Statistiken rund 70 Prozent der Brustkrebsfälle nicht genetisch bedingt. Warum wird diese Frage also so in den Vordergrund gestellt, wenn die meisten Fälle andere Ursachen haben, fragt sich Anastacia.