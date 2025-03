Zellweger stößt zu „Only Murders in the Building“

In der Serie mit den Hauptdarstellerin Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short lösen die drei als Hobby-Detektive mysteriöse Todesfälle in ihrem New Yorker Apartmenthaus. Stars wie Meryl Streep, Paul Rudd und Eva Longoria waren bereits Teil des Casts. Ob Zellweger als Gaststar oder dauerhaft mitwirkt, bleibt offen.