Parteibrille ändert Bild von Spitalsreform total

Da kann man nicht einmal sagen: Der Standpunkt bestimmt die Perspektive. Denn an sich stehen Grüne und Neos ja in der Landespolitik auf der selben Seite – nämlich abseits der Regierungsbank. Und doch beurteilen sie die von der Landeskoalition mit den Sozialdemokraten paktierte Reform des Gesundheitswesens in NÖ geradezu konträr.