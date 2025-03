FIFA-Freisprüche ++ Fonseca in Miami gestoppt

Ferdinand Feldhofer soll den GAK zum Klassenerhalt führen, Marco Kasper führt die Detroit Red Wings zum Sieg und der Erfolgslauf von Tennis-Wunderkind Joao Fonseca geht beim Masters-Turnier in Miami zu Ende – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 25. März.