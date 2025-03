Gefährliche Krankheiten sind bei uns auf Vormarsch

Keuchhustenfälle wie in 1960ern

Im vergangenen Jahr stiegen die Fälle von Keuchhusten enorm an. Laut AGES-Radar für Infektionskrankheiten wurden 2024 15.465 Fälle von Keuchhusten registriert, das ist ein deutlicher Anstieg um 450 Prozent gegenüber den 2791 Erkrankungen 2023. Damit ist erstmals wieder eine ähnliche Anzahl an Infektionen wie in der Vor-Impfära in den 1960er-Jahren erreicht worden. Der Grund: „Österreich weist mit einer Durchimpfungsrate von 84 Prozent die niedrigste Impfrate in Europa auf“, sagte Jankowitsch. Im März 2024 sei sogar ein Neugeborenes an Keuchhusten verstorben.