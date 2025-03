Mit 2,6 Promille: Lenker krachte in Kolonne

Zu einem Auffahrunfall in der Leobner Straße wurden die Einsatzkräfte am Montagvormittag in Bruck an der Mur gerufen. Ein Lenker war mit seinem Fahrzeug auf eine Kolonne aufgefahren, die an einer roten Ampel stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere Fahrzeuge teils schwer beschädigt, zwei Personen wurden verletzt – sie konnten sich aber selbst noch aus den Fahrzeugen befreien.