Ballbub-Hype: „Ganz Deutschland kennt mich jetzt“

Schöne Ausbeute

Der Assist des Ballbuben schlug hohe Wellen in der deutschen Medienlandschaft und der Geistesblitz von Noel hat sich ausgezahlt, wie er bei RTL verrät: „Jamal Musiala und Kimmich haben über mich geredet. Ich bekomme jetzt vom DFB ein Trikot und ich bin fürs Spiel Dortmund – Barcelona (in der Champions League, Anm. d. Red.) als Balljunge eingeteilt. Für das Spiel Deutschland – Portugal in der Nations League wurde ich auch von Sportdirektor Rudi Völler eingeladen. Darüber habe ich mich sehr gefreut und möchte mich nochmal bedanken.“ Der Hype um seine Person sei nun aber „sehr stressig“.