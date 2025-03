Deutsche feiern Ballbub nach Geistesblitz

„Größte Peinlichkeit in der Geschichte des italienischen Fußballs“

Auch Experte Lothar Matthäus war von der kuriosen Aktion begeistert. „Ich bin schon lange dabei, aber so was habe ich noch nicht gesehen“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler. Er tadelte das Verhalten der in Diskussionen versunkenen Italiener als „Totalversagen“. Im Laufe der Übertragung wurde Matthäus gar noch deutlicher. „Das ist wahrscheinlich die größte Peinlichkeit in der Geschichte des italienischen Fußballs. Da war das Ausscheiden gegen Nordmazedonien wahrscheinlich weniger peinlich“, sagte Matthäus und spielte damit auf die verpasste Qualifikation für die WM 2022 in Katar an.