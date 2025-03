Nach Debakel: Brucker Stadtchefin bleibt vorerst

Nach der schweren Wahlschlappe für die SPÖ in Bruck an der Mur – die regierenden Roten waren von 52,4 auf nur noch 29 Prozent abgestürzt – steht die Kornmesserstadt vor einem politischen Umbruch. Denn die beiden großen Wahlgewinner, ÖVP-Chefin Susanne Kaltenegger und Raphael Pensl (FPÖ), basteln bereits eifrig an einer Koalition. Dennoch will Andrea Winkelmeier vorerst an der Spitze der Stadt und der SPÖ bleiben: „Ich übernehme die volle Verantwortung für das schlechte Wahlergebnis. Die Botschaft der Bevölkerung ist unmissverständlich bei uns angekommen.“