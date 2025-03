„Inakzeptabel, wenn Fußgänger gefährdet werden“

Beschwerden werden immer mehr

Doch mit steigender Unfallzahl werden auch die Beschwerden immer mehr, diskutiert man darüber, wie man mit dem Chaos umgehen soll. Denn auch, wenn man ein Verbot in Betracht zieht, ist es damit gar nicht so einfach. „Bereits im April 2023 habe ich die gesetzliche Möglichkeit von Verbotszonen für E-Scooter gefordert, falls die mit den Verleihfirmen vereinbarten freiwilligen Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg bringen. Fakt ist: Die Situation ist bis heute nicht zufriedenstellend“, erklärt FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml, der deshalb im kommenden Gemeinderat eine Resolution an den Verkehrsminister einbringen will.“