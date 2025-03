Bei Geisterfahrt auf A9-Rampe Auto geschrottet

Am Montag gegen 13.45 Uhr lenkte eine 41-jährige Autofahrerin aus Ried im Traunkreis ihren VW auf der B138 von Kirchdorf kommend in Richtung Klaus an der Pyhrnbahn. In Klaus fuhr sie mit ihrem Fahrzeug entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die Abfahrtsrampe der A9 auf. Dann prallte sie frontal gegen das entgegenkommende Sattelzugfahrzeug, gelenkt von einem 61-jährigen Lenker aus dem Bezirk Kirchdorf.