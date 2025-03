„Natürlich wollen wir jedes Jahr Titel gewinnen“

Der UHK Krems zählt Jahr für Jahr zum erweiterten Kreis der Titelfavoriten. In „Handball – Das Magazin“ spricht Co-Trainer Sebastian Feichtinger über seine neue Rolle, die Ambitionen des Teams und die Einschätzung anderer Teams in der HLA Meisterliga. Durch das Ausscheiden im ÖHB-Cup-Viertelfinale fällt für die Wachauer zumindest schon ein Titel in dieser Saison weg.