Offiziell: Ferdinand Feldhofer neuer GAK-Trainer!

Drei Tage nach der Trennung von Rene Poms gab der Aufsteiger aus Graz am Montag die Verpflichtung des 45-jährigen Steirers bekannt. Der GAK geht punktegleich mit Schlusslicht Altach und mit dem dritten Trainer in dieser Saison in die nächstes Wochenende beginnende Qualifikationsgruppe. Seinen Einstand gibt Feldhofer im Heimspiel gegen WSG Tirol.