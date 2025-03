Knast für Messerstecher vom Dornbirner Bahnhof

Alkoholpegel von 2 Promille

Der Angeklagte war am 17. Jänner am Bahnhof Dornbirn mit einem Mann in Streit geraten. Als ein couragierter Passant dazwischenging, zückte der 24-jährige Syrer ein Messer und versuchte dem Opfer die sieben Zentimeter lange Klinge in den Leib zu rammen. Der Mann konnte jedoch ausweichen und blieb unverletzt. Beherzten Passanten gelang es, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. „Auf dem Posten musste sich mein Mandant aufgrund seines Alkoholpegels von 2 Promille zuerst einmal übergeben“, berichtet Verteidigerin Claudia Lecher-Tedeschi im Prozess am Montag. Er habe damals bei seiner Freundin, von der er glaubte, dass sie schwanger ist, seinen Geburtstag mit einer Flasche Wodka gefeiert. Er habe dann mit dem Zug nach Wolfurt fahren wollen, um bei einem Freund ein paar Sachen zu holen.