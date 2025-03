80 Prozent: Helga Krismer bleibt Grünen-Chefin

„Die ÖVP steht für Stillstand, wir für Zuversicht. In Mödling stellt erstmals ein Grüner den Bürgermeister – ein historischer Erfolg. Wir wollen ein neues Kapitel schreiben: Niederösterreich 2040. Denn was haben Schwarz-Blau diesem Land noch zu erzählen? Nichts.“ Kämpferisch gab sich Grüne-Chefin Helga Krismer am Sonntag beim Landeskongress ihrer Fraktion in Wolkersdorf.