WM 2026: Fünfter Teilnehmer steht bereits fest!

Jagd nach erstem WM-Sieg

Während Außenseiter Neukaledonien seine WM-Premiere verpasste, nehmen die vom Engländer Darren Bazeley trainierten Neuseeländer im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko einen neuen Anlauf. 1982 in Spanien und 2010 in Südafrika schied das Team jeweils in der Vorrunde aus. Vor 15 Jahren gab es zwar nicht den ersten Sieg, aber immerhin drei Unentschieden. Damit landete der Außenseiter in seiner Gruppe als Dritter noch vor dem damaligen Weltmeister Italien.