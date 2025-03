5:2! Die KAC-Offensive ließ Linz keine Chance

Drittes Spiel in der Halbfinalserie – und erstmals ging der KAC mit 1:0 in Führung. Mit einem satten Schuss von der blauen Linie traf Verteidiger Thimo Nickl zwischen den Beinen von Tirronen ins Tor (5.). Matt Fraser erhöhte kurz darauf nach Obersteiner-Vorlage auf 2:0 (8.). Die starken Klagenfurter drückten auch dem restlichen ersten Drittel ihren Stempel auf und untermauerten so diesmal ihre Favoritenrolle.