St. Pölten gewinnt Spitzenspiel gegen Austria Wien

SKN St. Pölten geht als Nummer eins in die Meistergruppe der Frauen-Fußball-Bundesliga. Der Titelverteidiger entschied am Sonntag den Schlager zum Abschluss des Grunddurchgangs gegen Verfolger Austria Wien mit 2:0 (1:0) für sich und geht mit fünf Punkten Vorsprung in die entscheidende Meisterschaftsphase.