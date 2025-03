„Krone“-Skitag: Mit Fritz Strobl auf der Streif!

Fritz Strobl streitet es gar nicht ab: Etwas „knieweich“ war er als 19-jähriger ÖSV-Jungspund, als er erstmals am Start der Streif auftauchte. Aufgewärmt wurde in der Kinderecke des Hahnenkamm-Restaurants und in den entscheidenden Sekunden half das Mantra: „Wenn die anderen 55 Fahrer sich trauen, kann ich das auch . . .“