Social Media beschert Beautyeingriffen ein Hoch

In einer englischen Studie gaben rund 70 Prozent der befragten Jugendlichen an, sich einen chirurgischen Eingriff zu rein kosmetischen Zwecken zu wünschen. Sogar einen Fachausdruck gibt es dafür schon, die sogenannte „Snapchat-Dysmorphophobie“. Damit bezeichnen Ärzte das Verlangen von Patienten, aussehen zu wollen, wie ihr gefiltertes Social-Media-Ich. Der Schönheitsindustrie spielt das auf der einen Seite in die Karten. Experten zeigen sich aber auch besorgt.