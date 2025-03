Durchhaltevermögen wird auf die Probe gestellt

Wir beginnen mit den Kollegen, die sich gut schlagen – etwa ohne Süßigkeiten: „Mittlerweile wird es etwas mühsamer mit der Selbstbeherrschung, sich nicht die nächstbeste Toblerone in den Mund zu stecken oder ein Zuckerl vom Schreibtisch der Kollegen zu stibitzen“, sagt Christa Blümel. In einem unbedachten Moment naschte sie ein Ferrero Küsschen. Chefredakteur Klaus Herrmann schmeckt die Zeit ohne Fleisch. „Ohne Wurst wird es allerdings langsam etwas schwieriger. Aber wie heißt es doch so schön: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Auch dieses Fasten hat ein Ende, wenn auch erst in vier Wochen. Umso besser werden dann zu Ostern G’selchtes und Bauernwürstel schmecken!“