Um ein Drittel mehr Skiunfälle als im Vorjahr

Immer öfter Verletzungen der Wirbelsäule

In die „Krone“-Auswertung flossen die Zahlen aus drei oberösterreichischen Spitälern ein, die in der Nähe von Skigebieten liegen: das Salzkammergut Klinikum, das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum sowie das Klinikum Rohrbach. An diesen Standorten wurden in der Hauptsaison (zwischen 1. Dezember und Ende Februar) heuer nicht nur mehr, sondern auch schwerere Skiverletzungen behandelt. „Waren früher oftmals ,nur’ Bänderrisse zu behandeln, sind es heute häufiger Knochenbrüche oder gar Wirbelsäulenverletzungen“, heißt es vom Spitalsbetreiber, der oö. Gesundheitsholding.