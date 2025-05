Prinzessin Dianas Begräbnis war der Wendepunkt

Die Queen ehrte ihre verstorbene Schwiegertochter

Am 5. September 1997 trat die Queen schließlich vor die Live-Kameras – zum ersten Mal seit fast 40 Jahren. In ihrer berühmten TV-Ansprache sagte sie die Worte: „Was ich nun zu Ihnen sage, als Ihre Königin und als Großmutter, spricht aus meinem Herzen“ und würdigte anschließend ihre ehemalige Schwiegertochter. Sie erinnerte an Dianas Warmherzigkeit und Güte und bekannte, dass sie Dianas Einsatz für andere sehr bewundert habe. Am nächsten Tag, dem 6. September, wurde die Königin der Herzen zu Grabe getragen. Als der Sarg an der Queen vorbeigetragen wurde, senkte diese ihren Kopf als Zeichen der Demut und Anerkennung.