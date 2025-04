Franz Joseph nahm die Monarchie mit ins Grab

Letzte Worte: „Ich bin mit meiner Arbeit nicht fertiggeworden“

Am 19. November diagnostizierte der hinzugezogene Internist eine Lungenentzündung bei ihm – Franz Joseph arbeitete dennoch weiter. Auch am folgenden Tag stand er wieder um halb vier Uhr auf und setzte sich an seinen Schreibtisch, um zu arbeiten. Mehrmals vergrub er dabei vor lauter Müdigkeit und Schwäche seinen Kopf in seinen Armen, und raffte sich nach wenigen Minuten wieder auf, um die Arbeit fortzusetzen.