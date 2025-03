Italien: Keine Gendersternchen mehr in Schulen

Meloni will mit männlichem Titel angesprochen werden

In der italienischen Sprache nehmen Substantive und Adjektive eine männliche und weibliche Form an. Wenn Begriffe im Plural beide Geschlechter umfassen, hat aber die männliche Vorrang. Daher setzen einige Kreise Gendersternchen oder das „schwa“, das für eine geschlechtsneutrale Sprache stehen soll.