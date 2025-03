Ein Küsschen in Ehren ist schwer zu verwehren

Manchmal ist es so erstaunlich wie ärgerlich, Dinge über sich selbst zu erfahren. In meinem Fall: wie wenig man sich selbst im Griff hat. Ich bin ja mit dem fixen Vorsatz in die „Krone“-Challenge mit der Kollegenschaft gegangen, beim Verzicht auf Süßes keinen einzigen Joker-Tag zu benötigen. 40 Tage ohne Naschereien – läppisch!