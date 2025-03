Lisa-Marie Bauer ist Fußballerin des Jahres

Die Online-Kaiserin! Lisa-Marie Bauer erhielt über 90.000 Stimmen auf krone.at/fussballerwahl – damit holte die Spielerin von Bundesligist FC Bergheim zum zweiten Mal nach 2021 den Titel der „Krone“-Fußballerin des Jahres. Für ihren Studiobesuch in Wien erhielt die Justizwachebeamtin von ihrem Vorgesetzten Oberst Knebel einen Tag Sonderurlaub. So setzte sich die 20-Jährige in den Zug, kam perfekt gestylt in die „Krone“-Redaktion in der Muthgasse: „Es standen auch ein Blazer und ein Hosenanzug zur Auswahl. Aber mit Bluse und Jeans habe ich mich einfach am wohlsten gefühlt.“