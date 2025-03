Vierbeiner und ihre Halter in finanziellen Nöten

Die Teuerung ist in jedem Lebensbereich deutlich zu spüren. Um Hunde- und Katzenbesitzer in finanziell schwierigen Zeiten mit Futter und Zubehör zu unterstützen, wurde vor mehr als zwei Jahren die Tiertafel gegründet. „Wir haben derzeit etwa 130 Kunden, die Zahl steigt weiter an. Pro Tiertafel-Termin kommen zehn Neukunden dazu“, so Tiertafel-Initiatorin Gabriele Goldynia.