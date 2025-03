Ein Jahr Baustelle vor Lokal: „Geduld ist zu Ende“

Es brummt, es rattert, es staubt: In der Eisenstädter Pfarrgasse wird fleißig gearbeitet. Wenig Freude damit hat allerdings Jochen Lehner. Die Bauarbeiten finden direkt vor seinem Gasthaus „Haydnbräu“ statt – und das bereits seit einem Jahr, wie er sagt. Bei den Gästen kommt das wenig überraschend nicht so gut an. Nicht nur das Gerumpel stört. Der Gehsteig ist von einer Seite gesperrt, zudem fallen Parkplätze weg. Neben den Arbeiten für die Stadtvilla der Freistadt gibt es zweite weitere, private Baustellen in der schmalen Einbahn.