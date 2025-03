Ab April nur mehr 4 Stunden gratis Parken in SCS

Unkomplizierte Abwicklung ohne Schranken und ohne Tickets

Die Abwicklung dazu soll ganz einfach sein. Mittels Kamera wird bei Einfahrt das Kennzeichen gescannt. „Bleibe ich kürzer als vier Stunden, fahre ich einfach raus. Bleibe ich länger, bezahle ich an einem der Terminals, die an jedem Ausgang stehen“, so die Centerleitung. Einziger Aufwand: Das Autokennzeichen sollte man sich merken.