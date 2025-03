Preise waren 167-mal falsch angeschrieben

Rechtlich sei der Konsument chancenlos, denn der Kaufvertrag komme erst an der Kassa zustande. Bezahlt werden muss also, was am Kassenbon steht, nicht am Preisschild auf dem Regal. Dennoch bleiben solche Fälle nicht ohne juristische Folgen: Es handelt sich um Verstöße gegen das Preisauszeichnungsgesetz.