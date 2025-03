Skifahrer in Norwegen aus Lawine gerettet

„Alle Statistiken und die Erfahrung sagt, dass das nicht möglich ist, wenn man so lange begraben ist“, sagte er weiter. Wie norwegische Medien am Mittwoch berichteten, steckte der Tourist in Lyngen unter einer etwa 1,5 Meter dicken Schneeschicht fest. Er war in einem Hohlraum im Schnee, was ihm offenbar das Leben rettete.