Hatschi! Auffahrunfall nach Niesattacke

Wenn einen eine Niesattacke überkommt, dann ist das per se schon unangenehm. Noch schlimmer ist es freilich, wenn man dabei auch noch am Steuer eines Fahrzeuges sitzt. Genau das passierte am Mittwochmorgen gegen 9.20 Uhr einem 49-jährigen Lenker in Lustenau. Er war gerade auf der Dornbirner Straße (L204) unterwegs, da wurde er von einem heftigen Niesanfall heimgesucht. Der Mann verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug, mit fatalen Folgen: Der Wagen kollidierte mit einem direkt davor fahrenden Auto, in welchem neben dem 28-jährigen Lenker auch noch zwei weitere Mitfahrer (39 und 41 Jahre alt) saßen.