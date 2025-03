Wie Schnitzelwirt „Marko Polo“ das System knackte

„Kunden“ schenkten ihm Vertrauen

Ein Insider des „Geldmaschinendrucktricks“ soll ein serbischer Schnitzelhausbetreiber aus Wien sein. Sein Spitzname: „Marko Polo“ – so zumindest berichten mutmaßliche Mitwisser der Polizei. Der Mann wäre im Stil eines „Bankberaters“ tätig gewesen, denn er habe Informationen wie man an Geld komme, die andere nicht haben. Im Kaffeehaus soll er ungeniert nach potenziellen Interessenten gefragt haben – etwa, ob jemand einen „Rahmenüberzug am Konto“ brauche. Sein Vertrauensvorschuss bei den „Kunden“ war groß: Sie überließen ihm Bankkarten, PINs und sogar ihre Smartphones. Den Treffpunkt bestimmte er, wie ein Beschuldigter aussagt. „Wir haben ihm vertraut, und er hat gemacht“, lautete der Tenor.