Weißes Gold aus dem Wachauer „Milchkandl“

„Unsere Biobauern haben ihrem braven Fleckvieh natürlich noch die Hörner gelassen, was nicht mehr überall der Fall ist. Dafür schenken uns deren 20 Kühe die vielleicht wertvollste Milch des Waldviertels. Den Landwirten zahlen wir einen höheren Kilopreis“, frohlockt Andreas Egger, der Gründer der Molkerei in Nöhagen, eine Katastrale von Weinzierl am Walde im Bezirk Krems. Der Ökopionier in Sachen Kanne & Milch hat seine Genossenschaft vor vier Jahren gegründet und rund um Stall, Feld und Melkmaschinen einen Leuchtturm der ökologischen Landwirtschaft geschaffen.