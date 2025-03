Imposante Betonkuppel für archäologischen Schatz

Die aufblasbare Kuppel

Die Bauweise ist außergewöhnlich und eindrucksvoll zugleich: Der Multi-Media-Raum wird in Form eine Betonkuppe mit 8 Metern und einem Durchmesser von 20 Metern ähnlich einem riesigen Hügelgrab errichtet. Die Schalenbautechnik dafür, die „Pneumatic-Wedge-Methode, wurde an der TU Wien neu entwickelten. Diese besondere Verfahrensweise wird erstmals im Burgenland angewendet und zum erst zweiten Mal – nach dem Bau einer Wildbrücke an der Koralmbahn – in Österreich. Will man Brücken oder Kuppeln in gewöhnlicher Schalenbauweise errichten, muss man normalerweise ein teures Gerüst aufstellen. Nicht so bei dieser Bautechnik, die sich als ressourcenschonender und günstiger erwiesen. Während des Bauprozesses wird der Beton nicht von einer Stützkonstruktion getragen, sondern von einem Luftkissen, das langsam aufgeblasen wird.