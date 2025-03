Albek: „Will mich würdig aus Graz verabschieden“

„Ich werde die acht Jahre in Graz nie vergessen, habe viele Freunde gefunden. Ich bin dem Verein verbunden und werde ihn immer im Herzen haben“, so Albek. „Aber manchmal muss man auch seine Komfortzone verlassen. In der Schweiz kann ich als Vollprofi Handball spielen. Ich bin jetzt im besten Alter, will alles aus diesem Sport herausholen“, so der Noch-Grazer, der bis zum Schluss alles für die HSG geben wird. „Ich will es noch in die Play-offs schaffen. Wenn das nicht gelingt, werde ich alles hineinwerfen, dass wir in der Liga bleiben. Ich will mich würdig aus Graz verabschieden“, sagt der Rückraumspieler, der von Graz aus derzeit nach einer passenden Wohnung sucht und spätestens im Juni zu den Eidgenossen übersiedeln wird.